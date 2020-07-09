Samsung вслед за Apple тоже может начать продавать смартфоны без зарядки

Южнокорейская Samsung может перестать комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами. Некоторые модели Galaxy могут лишиться адаптера питания в следующем году, сообщает ETNews.





В компании считают, что поскольку у многих пользователей зарядное устройство уже имеется, комплектовать им очередной смартфон нет необходимости, пишут vesti. Многие пользователи, мол, вообще выбрасывают ненужный адаптер. Это, с одной стороны, позволит сократить затраты и уменьшить упаковку, с другой – уменьшить вред, наносимый окружающей среде при производстве.

Ранее аналитики предсказали, что без зарядного адаптера будут продаваться айфоны следующего поколения. Более того, они лишатся и наушников EarPods. В комплекте будет лишь кабель.

Еще один эксперт предположил, что айфоны лишатся зарядки мощностью 5 и 18 Вт (в зависимости от модели), а вместо них Apple предложит более мощную версию – на 20 Вт, правда, продаваться она будет отдельно.

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