Компания Samsung создала и подготовила к выходу смартфон Galaxy M12, особенностью которого станет серьезная автономность. О сертификации новинки сообщает Gizmochina, передает РИА Новости.
Устройство входит в ряд среднебюджетных гаджетов по ценовому сегменту. В него установлен чипсет Exynos 850. Базовая версия трубки получит 3 ГБ оперативной памяти. В бенчмарке Geekbench 5 Galaxy M12 набирает 178 баллов в одноядерном тесте и 1025 баллов в многоядерном.
Диагональ дисплея будет равняться 6,5 дюйма при разрешении HD+. Экран Galaxy M12 в продажу поступит с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Смартфону, предположительно, установят квадрокамеру, оформленную в стиле iPhone 12. За автономность Samsung Galaxy M12 отвечает батарейка на 7000 мАч, зарядка которой будет происходить через порт Type-C.
Автономный смартфон выйдет в начале следующего года. Точная цена и сроки старта продаж пока не называются.
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Samsung разработал смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью
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