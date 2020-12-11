Samsung разработал смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью

Устройство входит в ряд среднебюджетных гаджетов по ценовому сегменту. В него установлен чипсет Exynos 850. Базовая версия трубки получит 3 ГБ оперативной памяти. В бенчмарке Geekbench 5 Galaxy M12 набирает 178 баллов в одноядерном тесте и 1025 баллов в многоядерном.Диагональ дисплея будет равняться 6,5 дюйма при разрешении HD+. Экран Galaxy M12 в продажу поступит с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Смартфону, предположительно, установят квадрокамеру, оформленную в стиле iPhone 12. За автономность Samsung Galaxy M12 отвечает батарейка на 7000 мАч, зарядка которой будет происходить через порт Type-C.Автономный смартфон выйдет в начале следующего года. Точная цена и сроки старта продаж пока не называются.