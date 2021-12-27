Samsung представит бюджетный смартфон с огромным аккумулятором

Компания Samsung готовится представить новый смартфон Galaxy M33, который придет на смену модели Galaxy M32 5G, пишет РИА Новости.
Согласно данным портала 91mobiles, сведения о гаджете появились в базе бенчмарка Geekbench. Samsung Galaxy M33 5G будет работать на неанонсированном процессоре Exynos 1200. Платформу с устройством разделит будущий Galaxy A53, однако для последнего также предусмотрен вариант на Qualcomm.
В гаджет установят 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, кроме того, для устройства предусмотрена влагозащита на уровне IP67. Отмечается, что Samsung Galaxy M33 5G получит четырехсенсорную основную камеру. Время автономной работы будет продолжительным, поскольку модель оснастят аккумулятором емкостью 6000 мАч.
Показать Samsung Galaxy M33 5G могут уже в начале будущего года.
Фото: РИА Новости