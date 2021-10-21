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Samsung представила новую версию оболочки One UI для смартфонов

Компания Samsung в ближайшее время запустит собственную оболочку One UI 4, основанную на Android. Официальный анонс прошел во время октябрьского мероприятия Galaxy Unpacked Part 2, пишет РИА Новости.


В четвертой версии оболочки несколько изменился пользовательский интерфейс. Он разработан в рамках нового дизайна Material You, представленного Google для Android 12. Устройства Samsung смогут подстраивать глобальную цветовую схему под выбранные обои главного экрана.

Ожидаются и новые опции. Так, Quick Share позволит передавать картинки и иные файлы между смартфонами серии S21 и ноутбуками Galaxy Book. Также развивается аналог "Локатора" Apple: потерянные наушники Galaxy Buds или стилус S Pens будет проще найти.

Основой оболочки One UI 4 стал Android 12 и в настоящий момент проходит бета-тестирование. Пока она доступна только пользователям смартфонов Samsung Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra из Китая, Германии, Южной Кореи и США.
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Фото: РЕЙТЕР
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