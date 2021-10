Samsung представила новую версию оболочки One UI для смартфонов

В четвертой версии оболочки несколько изменился пользовательский интерфейс. Он разработан в рамках нового дизайна Material You, представленного Google для Android 12. Устройства Samsung смогут подстраивать глобальную цветовую схему под выбранные обои главного экрана.Ожидаются и новые опции. Так, Quick Share позволит передавать картинки и иные файлы между смартфонами серии S21 и ноутбуками Galaxy Book. Также развивается аналог "Локатора" Apple: потерянные наушники Galaxy Buds или стилус S Pens будет проще найти.Основой оболочки One UI 4 стал Android 12 и в настоящий момент проходит бета-тестирование. Пока она доступна только пользователям смартфонов Samsung Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra из Китая, Германии, Южной Кореи и США.