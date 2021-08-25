Samsung представила новую технологию, способную блокировать телевизоры по всему миру

Согласно информации портала Bleeping Computer, представители Samsung считают, что подобная опция обеспечит безопасность и уменьшит количество случаев кражи телевизоров. Отмечается, что устройства смогут использовать только законные владельцы, если у таковых будут доказательства покупки.В Samsung объяснили механизм работы TV Block: после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в перечне украденной или нелегально приобретенной продукции. При совпадении номеров программа определит, что телевизором завладели незаконно, а затем автоматически отключит все его опции.Новое программное обеспечение будет доступно на всех телевизорах Samsung.