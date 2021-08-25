Samsung представила новую технологию, способную блокировать телевизоры по всему миру

Южнокорейская компания Samsung продемонстрировала новую технологию TV Block, которая способна заблокировать украденный телевизор, где бы тот ни находился, сообщает РИА Новости.
Согласно информации портала Bleeping Computer, представители Samsung считают, что подобная опция обеспечит безопасность и уменьшит количество случаев кражи телевизоров. Отмечается, что устройства смогут использовать только законные владельцы, если у таковых будут доказательства покупки.
В Samsung объяснили механизм работы TV Block: после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в перечне украденной или нелегально приобретенной продукции. При совпадении номеров программа определит, что телевизором завладели незаконно, а затем автоматически отключит все его опции.
Новое программное обеспечение будет доступно на всех телевизорах Samsung.