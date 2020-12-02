Компания Samsung планирует обновить ряд актуальных смартфонов и планшетов до Android 11 в следующем году. На дорожную карту выхода обновлений для 42 моделей ссылается PhoneArena, пишет РИА Новости.
Сначала стабильную прошивку с новым "роботом" получат актуальные флагманы Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Данные устройства обновят до конца текущего года. После апдейт до One UI 3.0 получат в январе 2021 года Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2.
Также компания планирует выпустить прошивку со свежим Android для ряда моделей в течение всего следующего года. Последним разработчики обновят планшет Galaxy Tab A8 (2019) – в сентябре 2021 года.
Фото: pixabay.com
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Samsung обновит смартфоны до Android 11, однако новшество затронет не все устройства
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