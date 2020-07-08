Samsung начал выпускать портативные стерилизаторы для смартфонов

Южнокорейская Samsung Electronics запустила производство портативных стерилизаторов для смартфонов на фоне растущего спроса на подобные устройства в условиях пандемии коронавируса.





Стерилизатор представляет собой небольшой бокс с двумя ультрафиолетовыми лампами. С их помощью за 10 минут он уничтожает до 99% бактерий с поверхности помещенных в него предметов, сообщает производитель. Устройство является также беспроводной зарядкой для смартфонов. Его цена Южной Корее – 49,5 тыс. вон (около 40 долларов), передает Yonhap.





Портативный стерилизатор уже доступен в Германии и Нидерландах, вскоре он появится и в других странах.

Ранее Samsung запатентовал в Южной Корее, Испании и Италии технологию антимикробного покрытия для чехлов мобильных устройств.

В Южной Корее с начала пандемии зарегистрировано 13 244 случая заражения новым коронавирусом и 285 летальных исходов.