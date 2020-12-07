Samsung изобрела камеру для смартфонов на 600 мегапикселей

Фото:

pixabay.com

Камера будет иметь разрешение 600 мегапикселей. Соответствующий сенсор имеет размер 1/0.57 дюйма – это около 12% от площади смартфона. С виду камера представляет один крупный объектив.Специалисты указали на сложность технической разработки: большая плотность пикселей приводит к увеличению сенсора, а уменьшение размера отдельных пикселей – к снижению четкости изображения.Разработчики подчеркнули, что сенсор данного разрешения будет выпуклым, выступ вперед составит примерно 22 миллиметра. Для сравнения, толщина корпуса флагмана Samsung Galaxy Note20 составляет всего 8,3 миллиметра.Ранее топ-менеджер Samsung Йонгин Пак (Yongin Park) заявил, что компания решила изобрести камеру, разрешение которой будет сопоставимо показателю точек на единицу площади человеческого глаза. Разрешение глаза человека составляет около 576 мегапикселей.В октябре стало известно, что Samsung совместно с учеными из Стэнфордского университета изобрела дисплей с рекордным разрешением. Полученная в ходе разработки OLED-панель имеет показатель плотности пикселей (ppi, pixels per inch) около 10 000 на дюйм. Так, плотность пикселей дисплеев у современных смартфонов варьируется от 400 до 500 пикселей на дюйм.