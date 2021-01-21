Samsung готовит смартфон M12 с огромной батарейкой и "камерой iPhone"

Были рассекречены характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M12, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Доступный смартфон придет на смену модели M11 – ожидаются некоторые изменения. Например, блок из четырех камер будет вписан в квадрат. Основная будет делать снимки в 48 Мп. Экран будет с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. Восьмимегапиксельная селфи-камера будет встроена в каплевидный вырез.
В Samsung Galaxy M12 ожидается фирменный процессор Exynos 850, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 и графический ускоритель Mali-G52. Смартфон будет работать только с LTE, поддержка сетей пятого поколения в таком ценовом сегменте пока редкость.
Планируется, что гаджет будет работать на операционной системе Android 11. Объем оперативной памяти составит до 6 ГБ, но производитель даст возможность выбрать накопитель – 32, 64 и 128 ГБ. Будет и расширение с помощью карты microSD. Samsung Galaxy M12 получит огромный аккумулятор на 6000 мАч.
Когда выйдет новый смартфон и сколько он будет стоить, пока неизвестно.
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