Самосуев: Беларусь надеялась найти общее решение миграционного кризиса с ЕС, но это оказалось невозможным

Алексей Самосуев опроверг информацию о том, что белорусское Правительство якобы заставляло находящихся на границе беженцев забрасывать пограничников Польши камнями и светошумовыми гранатами.отметил он.По словам дипломата, белорусские пограничники не готовы, как поляки, применять насилие и оружие против беженцев, чтобы отогнать их от границы.Заявления о насилии, совершаемом белорусскими пограничниками против мигрантов и беженцев, посол также назвал неправдоподобными утверждениями.– обратил внимание Алексей Самосуев.Он также добавил, что Беларусь надеялась найти общее решение миграционного кризиса с Европейским союзом, однако это оказалось невозможным. В конце концов, когда погодные условия стали слишком плохими и насилие польских войск против беженцев усилилось, белорусское Правительство приняло решение разместить людей в логистическом центре.– резюмировал белорусский дипломат.