Самосуев: Беларусь надеялась найти общее решение миграционного кризиса с ЕС, но это оказалось невозможным

Это подчеркнул посол Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев в интервью датской газете Politiken, передает БЕЛТА.
Алексей Самосуев опроверг информацию о том, что белорусское Правительство якобы заставляло находящихся на границе беженцев забрасывать пограничников Польши камнями и светошумовыми гранатами.
– Если во время этих событий и присутствовали представители белорусских властей, то только для защиты беженцев, – отметил он.
По словам дипломата, белорусские пограничники не готовы, как поляки, применять насилие и оружие против беженцев, чтобы отогнать их от границы.
Заявления о насилии, совершаемом белорусскими пограничниками против мигрантов и беженцев, посол также назвал неправдоподобными утверждениями.
– Они доносятся с западной стороны границы с Беларусью и, вероятно, произносятся людьми, которые зависят от властей на той стороне. Возможно, их заставляют так говорить. У польских и литовских властей нет доказательств, – обратил внимание Алексей Самосуев.
Он также добавил, что Беларусь надеялась найти общее решение миграционного кризиса с Европейским союзом, однако это оказалось невозможным. В конце концов, когда погодные условия стали слишком плохими и насилие польских войск против беженцев усилилось, белорусское Правительство приняло решение разместить людей в логистическом центре.
– Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. Либо отправляя людей в их родные страны, либо помогая тем, кто решил остаться, принять разумное решение. Проблема как раз в том, что большинство этих людей хочет въехать в ЕС. Но, если мы сядем за стол переговоров с лидерами ЕС, возможно, мы сможем поговорить о гуманитарных коридорах, чтобы избежать ситуации, в которой мы находимся до сих пор, – резюмировал белорусский дипломат.