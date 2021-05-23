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  2. Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, сообщили в пресс-службе аэропорта

Экстренная посадка самолета компании Ryanair в Минск из-за сообщения о минировании. Как развивались события

Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, сообщили в пресс-службе аэропорта

"Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно. После посадки стали работать саперные группы, проводиться досмотр ручной клади и багажа пассажиров", - отметили в пресс-службе.

фото носит иллюстративный характер

Спустя некоторое время стало известно, что сообщение о минировании самолета компании Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, не подтвердилось.

"Хоть проверочные мероприятия еще продолжаются, можно уже сказать, что сообщение о минировании самолета было ложным, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, дал лично Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Также сообщается, что по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Решение о вылете самолета Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, будет принято после прохождения всех необходимых процедур. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Кияков.

"Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр Службой авиационной безопасности. Соответственно после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете", - рассказал Максим Кияков.

О сопровождении самолета, запросившего посадку в Национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании комментарий начальника Главного штаба – первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Андрея Гурцевича:

«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение.

После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи.

Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2.

После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования.

Новицкий: к месту аварийной посадки самолета Ryanair направлялась техника МЧС

К месту аварийной посадки самолета Ryanair направлялась техника МЧС, сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

"Сообщение от ГП "Белаэронавигация" об аварийной посадке самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, в Национальном аэропорту Минск в связи с возможным нахождением взрывного устройства поступило в МЧС в 13.08. В соответствии с планами реагирования в 13.09 к месту была направлена аварийно-спасательная техника МЧС: подразделения Минского городского и Минского областного управления, Республиканского отряда специального назначения, - рассказал Виталий Новицкий. - Техника прибыла на место, однако помощь МЧС не потребовалась".

СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании самолета Ryanair

Сообщение о минировании самолета в Минске оказалось ложным - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс по маршруту Афины - Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск.

На место происшествия выбыли саперно-пиротехническая группа и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.

Самолет Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск и приземлился в Вильнюсе

Вечером борт Ryanair был подготовлен к вылету и вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс. Такую информацию воздушная гавань разместила в своем Telegram-канале. Вскоре после этого самолет приземлился в столице Литвы.
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