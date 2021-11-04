SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Самолет испанской компании Iberia совершил первый полет на биотопливе, произведенном из отходов

Самолет испанской компании Iberia совершил первый полет на биотопливе, произведенном из отходов

Авиакомпания Iberia и нефтегазовая Repsol провели первый полет на биотопливе, произведенном в Испании из отходов, пишет ТАСС.


Воздушное судно осуществило полет по маршруту Мадрид – Бильбао (автономное сообщество Страна Басков). Отмечается, что рейс был выполнен на Airbus A320neo.

– Этот полет с низким [уровнем выбросов] углекислого газа является еще одним шагом к декарбонизации авиационного сектора благодаря использованию биотоплива и повышению энергоэффективности и привел к сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 1,4 тонны, – уточняется в пресс-релизе перевозчика.

Фото: grupo.iberia.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы