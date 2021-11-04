Самолет испанской компании Iberia совершил первый полет на биотопливе, произведенном из отходов

Авиакомпания Iberia и нефтегазовая Repsol провели первый полет на биотопливе, произведенном в Испании из отходов, пишет ТАСС.
Воздушное судно осуществило полет по маршруту Мадрид – Бильбао (автономное сообщество Страна Басков). Отмечается, что рейс был выполнен на Airbus A320neo.
– Этот полет с низким [уровнем выбросов] углекислого газа является еще одним шагом к декарбонизации авиационного сектора благодаря использованию биотоплива и повышению энергоэффективности и привел к сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 1,4 тонны, – уточняется в пресс-релизе перевозчика.
Фото: grupo.iberia.com