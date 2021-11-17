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Самолет F-35 британских ВВС упал в Средиземное море – пилот спасен

Истребитель F-35 королевских ВВС Великобритании упал в Средиземное море при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth. Пилот спасен, пишет ТАСС.


– Пилот британского [истребителя] F-35 c авианосца Queen Elizabeth сегодня утром катапультировался в ходе планового полета над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на борт корабля. В связи с тем, что [по факту инцидента] начато расследование, в настоящий момент было бы нецелесообразно сообщать дополнительные подробности, – уточняется в сообщении, распространенном 17 ноября минобороны Соединенного Королевства.

Фото: EPA/HANNAH MCKAY
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