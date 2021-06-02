Летевший в Беларусь самолет "Белавиа" вынужденно сел в Краснодаре из-за неисправности. Такая информация размещена на сайте авиакомпании.
Отмечается, что во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре.
В пресс-службе "Белавиа" рассказали, что компания оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности.
Пассажиры будут доставлены в Минск на резервном самолете.
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Самолет "Белавиа" сел в Краснодаре из-за неисправности
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