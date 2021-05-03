Борт «Белавиа», который летел из Тбилиси в белорусскую столицу, не смог приземлиться в Национальном аэропорту Минск из-за погодных условий и сильного ветра. Об этом информирует Telegram-канал воздушной гавани.
Отмечается, что лайнер ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. При этом минский аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы осуществляются согласно действующему расписанию.
Самолет сообщением Тбилиси – Минск уже прибыл в белорусскую столицу из Вильнюса. Фактическая посадка была осуществлена в 10:34.
Фото: архив БЕЛТА
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Самолет «Белавиа» не смог приземлиться в Нацаэропорту Минск из-за сильного ветра – посадку совершил в Вильнюсе
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