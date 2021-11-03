Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения найдено. Об этом сообщил сибирский авиационный спасательный центр, пишет ТАСС.
Согласно информации МЧС, на борту находились восемь человек.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах заявлял, что борт, выполняющий рейс Якутск – Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью.
– Над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейса Якутск – Иркутск, – сказал собеседник агентства.
По его данным, борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял грузовой рейс.
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