Рейс SU103 Нью-Йорк – Москва, который был задержан из-за поступившего в полицию сообщения о минировании, был перенесен с 2:20 мск на 9:10 мск. В настоящий момент самолет направляется в Москву, пишет ТАСС.
– Командир воздушного судна, выполнявший рейс SU102 по маршруту Москва – Нью-Йорк, при подлете к аэропорту назначения получил от наземных служб США информацию о возможном минировании. Посадка самолета прошла в штатном режиме, после чего был проведен тщательный досмотр. Информация не подтвердилась. В связи с проведением проверочных мероприятий время вылета рейса SU103 в Москву задержано. Рейс вылетел в Москву в 9:10 утра мск (1:10 в Нью-Йорке), прибытие в Шереметьево ожидается в 17:34, – рассказала пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.
Фото: pixabay.com
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Самолет "Аэрофлота" отправился из США в Москву: пассажиры ждали вылета более пяти часов
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