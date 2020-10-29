Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Самоизоляция при въезде в Беларусь не касается дипломатов и водителей-международников

Самоизоляция при въезде в Беларусь не касается дипломатов и водителей-международников

Минздрав рассказал, на кого не распространяются требования о нахождении в десятидневной самоизоляции и наличии медицинского документа с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 при въезде в Беларусь. Соответствующее разъяснение, касающееся применения постановления Совета Министров от 13 октября 2020 № 591, размещено на сайте министерства.


Требования не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси в иностранных государствах, членов их семей. Это же относится и к иностранным гражданам, следующим по дипломатическим паспортам, сотрудникам диппредставительств, консульских учреждений иностранных государств в Беларуси и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории Беларуси, а также членам их семей.

Не касается 10-дневная самоизоляция при въезде в Беларусь глав и членов официальных делегаций, в том числе прибывающих по приглашению госорганов и иных организаций. При пересечении госграницы они должны иметь копию приглашения.

Требования не распространяются на водителей транспортных средств, предназначенных для международных автоперевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений; членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. В перечне также сотрудники Государственной фельдъегерской службы Беларуси, доставляющие официальную корреспонденцию и дипломатическую почту по межгосударственным фельдъегерским маршрутам; сотрудники РУП "Специальная связь", осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи.

Не будут находиться в самоизоляции люди, прибывшие из стран красной зоны (то есть включенных в перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19) и следующие по территории Беларуси транзитом. Они должны иметь документы, подтверждающие выезд из республики в течение одних суток. Тех, кто превысил 24-часовой срок транзита, через границу не пропустят.

Аналогичное правило касается и граждан Беларуси, а также постоянно проживающих в Беларуси иностранцев и лиц без гражданства, которые прибыли из стран зеленой зоны (то есть не включенных в перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19) и следовали транзитом через страны красной зоны. Однако в этом случае у них должно быть документальное подтверждение пребывания в странах транзита не более 24 часов.

Кроме того, требования по самоизоляции не распространяются на вернувшихся из служебной командировки в странах красной зоны (при наличии документального подтверждения о командировании), лиц, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации.

Иностранцы и лица без гражданства, которые приехали в Беларусь для получения медпомощи (в том числе консультации), и убывающие из республики до истечения срока самоизоляции, при пересечении госграницы должны иметь документ (справку) о получении такой помощи или консультации в учреждении здравоохранения страны.

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Лукашенко сделал значительный шаг навстречу оппонентам, заявив о возможности изменений в Конституцию – Путин
МЧС провели тактико-специальные занятия в минском метро накануне открытия третьей линии
Лукашенко о границах: закрыть – не сделать железным занавесом, граница – это зона дружбы народов
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Минчанин с помощью мобильного телефона похитил деньги у пяти человек
Лукашенко: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться
Лукашенко – помощникам в регионах: надо защитить трудовые коллективы
Самоизоляция при въезде в Беларусь не касается дипломатов и водителей-международников
Студенческий форум "За нами будущее" открылся в Могилеве
Белгидромет: погода в Беларуси благоприятна для завершения уборочной
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отцы и дети
Сегодня в Брестской области зафиксированы три факта блокирования транспортных коммуникаций
Позвоните, вам помогут. БРСМ возобновил работу молодежных горячих телефонных линий
Брестчане придумали схему ухода от налогов и задолжали около миллиона рублей
Обучение пилотов в Беларуси планируют начать в 2021 году – Минтранс
«Вставай в пять утра, и станешь успешным»: есть ли польза в мотивационных книгах
Фестиваль-конкурс "Мельница моды" стартовал в Минске
Кто и зачем путает патриотизм с предательством
«Родители благодарят за то, что сын изменился в лучшую сторону». Посмотрели, как проходит осенний призыв
В Ницце человек с ножом напал на храм Нотр-Дам
Гомельчанин обманул иностранную студентку на три тысячи долларов США при фейковом электронном переводе
мнение
Всеволод ШИМОВ
Польский раскол
Смотрите, как выглядит Минское море осенью с высоты птичьего полета
Стратегия инновационного развития ЖКХ В Беларуси разработана до 2025 года
«Славы не искал»: гродненский блогер Антон Шабашов – о миллионах просмотров в TikTok и незавершенном гештальте
В Ветковском районе двое местных жителей похитили ядохимикаты на 3500 рублей
«Победить мне помогла поддержка зрителей». В Брестской области назвали «Студента года»
Саблист Артем Новиков в третий раз выиграл чемпионат Беларуси. Но останавливаться на этом не планирует
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я Президент – Лукашенко
Кунцевич: от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг
«Они могут нам здорово помочь» – Лукашенко поручил сделать неформальной работу народных дружин
Apple передумала производить беспроводную зарядку AirPower
Лукашенко поставил перед новыми помощниками в регионах задачу по обеспечению общественной безопасности
Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ» пройдет на осенних каникулах в Минске
В Австрии отправили за решетку главу «параллельного правительства»
Новые электронные датчики температуры установлены в Национальном аэропорту Минск
Зима близко. Как к ней подготовиться: советуют косметолог, терапевт и стилист
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз 668 кг гашиша на территорию ЕАЭС
Гандбольный клуб «Мешков Брест» ответил «Пику» по поводу коронавирусных обвинений
Лукашенко: за пределами нашей страны натовцы не утихомирились, что бы они ни говорили
На диалоговой площадке в Гомеле обсудили деятельность местного управления и самоуправления
Выбираем лучший цитрусовый фрукт
Новый самолет «Белавиа» прибудет в Минск в декабре
КГК: нарушения при исполнении бюджета СГ не носят системный характер и устранимы
Авторы
СКАНИРУЙТЕ