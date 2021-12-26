Самое неожиданное традиционное новогоднее блюдо в Китае

, - удивила Анна Найден. -Рыбные блюда также к месту, как мы выяснили, они также символизируют благополучие. Сразу на ум приходят наши традиции именно на Новый год украшать стол бутербродами с красной икрой. И еще знаменитое, из «Иронии судьбы», про заливную рыбу.Китайские пельмени нам помогла продегустировать победительница конкурса красоты «Мисс Агропром-2021» из Березинского района Александра Думная.- поделилась Александра. -В первый день нового года на улицах Китая обязательно устраивают шествие с массивными фигурами Дракона и Льва, которыми управляют танцовщики. Они имитируют движения ползущей змеи.