Самое неожиданное традиционное новогоднее блюдо в Китае

Для того, чтобы приготовить блюдо, с которого по традиции начинается новый год в Поднебесной, необязательно быть миллионером. Подробностями о традициях праздничного стола при встрече года Тигра поделилась сотрудница Центра культуры Китая в Минске Анна Найден.
Чем китайцы украшают новогодний стол?
- Сразу после полуночи в Поднебесной принято есть пельмени, - удивила Анна Найден. - Есть два вида: дзяо-дзы и бао-дзы. Вторые скорее похожи на пухленькие булочки из дрожжевого теста. А название первых напоминает написание выражения «рождение сына», потому их и предпочитают в качестве праздничного кушанья.
Рыбные блюда также к месту, как мы выяснили, они также символизируют благополучие. Сразу на ум приходят наши традиции именно на Новый год украшать стол бутербродами с красной икрой. И еще знаменитое, из «Иронии судьбы», про заливную рыбу.
Китайские пельмени нам помогла продегустировать победительница конкурса красоты «Мисс Агропром-2021» из Березинского района Александра Думная.
- Вкусно, немного остроты добавляют необычные специи, - поделилась Александра. - Впрочем, блюдо очень похоже на привычный белорусский аналог, конечно, сделанный вручную дома. Придется теперь станцевать знаменитый танец Дракона – для сохранения идеальной фигуры.
В первый день нового года на улицах Китая обязательно устраивают шествие с массивными фигурами Дракона и Льва, которыми управляют танцовщики. Они имитируют движения ползущей змеи.