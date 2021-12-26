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Самое неожиданное традиционное новогоднее блюдо в Китае

Для того, чтобы приготовить блюдо, с которого по традиции начинается новый год в Поднебесной, необязательно быть миллионером. Подробностями о традициях праздничного стола при встрече года Тигра поделилась сотрудница Центра культуры Китая в Минске Анна Найден.


Чем китайцы украшают новогодний стол? 

- Сразу после полуночи в Поднебесной принято есть пельмени, - удивила Анна Найден. - Есть два вида: дзяо-дзы и бао-дзы. Вторые скорее похожи на пухленькие булочки из дрожжевого теста. А название первых напоминает написание выражения «рождение сына», потому их и предпочитают в качестве праздничного кушанья. 

Рыбные блюда также к месту, как мы выяснили, они также символизируют благополучие. Сразу на ум приходят наши традиции именно на Новый год украшать стол бутербродами с красной икрой. И еще знаменитое, из «Иронии судьбы», про заливную рыбу. 

Китайские пельмени нам помогла продегустировать победительница конкурса красоты «Мисс Агропром-2021» из  Березинского района Александра Думная. 

- Вкусно, немного остроты добавляют необычные специи, - поделилась Александра. - Впрочем, блюдо очень похоже на привычный белорусский аналог, конечно, сделанный вручную дома. Придется теперь станцевать знаменитый танец Дракона – для сохранения идеальной фигуры. 

В первый день нового года на улицах Китая обязательно устраивают шествие с массивными фигурами Дракона и Льва, которыми управляют танцовщики. Они имитируют движения ползущей змеи.
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Фото: Егор Ермалицкий
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