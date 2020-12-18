На прошедшем в формате видеоконференции заседании Совета глав государств СНГ президенты утвердили ряд документов и заявлений. Одно из них – Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
В нем руководители стран Содружества выразили обеспокоенность тем, что использование современных информационно-коммуникационных технологий в деструктивных, военно-политических и иных целях, угрожающих международному миру, безопасности и стабильности, представляет непосредственную угрозу для государства, его граждан и общества в целом.
Документ призывает мировое сообщество принять все необходимые меры по предотвращению применения информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также в террористических и иных преступных целях. Лидеры также подтвердили необходимость принятия под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В документе отмечается, что обострились угрозы и вызовы информационной безопасности стран СНГ в условиях глобальных кризисных ситуаций. Так, на фоне пандемии коронавируса участились попытки умышленного преступного воздействия (компьютерные атаки) на глобальные и национальные информационные инфраструктуры.
Среди подписанных совместных документов – Программа сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах до 2025 года, Концепция военного сотрудничества до 2025 года, Совместное заявление по случаю 75-й годовщины создания ООН. Совет глав государств СНГ также внес изменения в Концепцию дальнейшего развития Содружества.
Фото: БЕЛТА
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Саммит СНГ: какие документы утвердили главы государств
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