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Саммит ОДКБ пройдет 2 декабря в онлайн-формате

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в среду, 2 декабря, под председательством Президента России Владимира Путина, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Фото: архив БЕЛТА

СКБ впервые пройдет в режиме видео-конференц-связи, будет задействован Центр кризисного реагирования ОДКБ. В мероприятии примут участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и. о. Президента Кыргызстана Талант Мамытов, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании также будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Члены СКБ обсудят состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, реализацию решений сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период, а также развитие и укрепление межпарламентского сотрудничества государств ОДКБ. Ожидается, что с информацией по этому вопросу выступит председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель Госдумы России Вячеслав Володин", – отметил пресс-секретарь.

В ходе сессии планируется принятие декларации Совета коллективной безопасности и заявления о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. Как ожидается, будет подписан план развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021–2025 годы, новая антинаркотическая стратегия государств ОДКБ на 2021–2025 годы.

В повестку дня Совета коллективной безопасности включены проекты решений СКБ ОДКБ о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года и о дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств – членов ОДКБ. Планируется подписание решений СКБ, касающихся материально-технического и медицинского обеспечения коллективных сил, изменений в положение о Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ и в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. СКБ рассмотрит бюджет организации на 2021 год.

С учетом председательства Таджикистана в ОДКБ в 2020–2021 годах ожидается, что Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявит приоритеты Республики Таджикистан в следующем межсессионном периоде.

Всего в повестку дня заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ включено более 20 вопросов.

Накануне, 1 декабря, состоятся заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ и Совета министров обороны ОДКБ, которые также пройдут в режиме видео-конференц-связи. На заседаниях СМИД и СМО предполагается обсудить вопросы, выносимые на сессию Совета коллективной безопасности, а также развитие взаимодействия ОДКБ с ООН, участие ОДКБ в миротворческой деятельности под эгидой ООН, вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности.
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