Саммит ЕС пройдет в очном формате впервые с начала пандемии

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза впервые с начала пандемии коронавируса соберутся на очный саммит – он пройдет 17 и 18 июля в Брюсселе.





Стороны намерены договориться по формированию Фонда восстановления экономики ЕС после пандемии в 750 млрд евро, которые предлагается взять в кредит, и новому семилетнему бюджетному плану в 1,074 трлн евро на 2021–2027 годы. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

Саммит пройдет с соблюдением жестких эпидемиологических норм. Все участники должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски, если соблюдение дистанции невозможно. Рукопожатия исключены. Главы государств будут встречаться в самом большом зале Европейского совета площадью 850 кв. м, который ранее использовался только для крупных многосторонних саммитов и конференций.

Будут отключены все системы очистки и циркуляции воздуха, вентиляция в зале будет использовать только свежий воздух с улицы. Максимальный размер национальных делегаций сокращен с 19 до шести человек, передает ТАСС. Вместо обычных полутора тысяч работающих на саммите журналистов будет допущен только крошечный пул из 4 фотографов и телеоператора.

Согласно последнему прогнозу Еврокомиссии, в 2020 году спад ВВП ЕС составит 8,3% – беспрецедентное падение в послевоенной истории Европы.

По планам Брюсселя, фонд восстановления в 750 млрд евро страны совместно будут возвращать до 2056 года. При этом для выплаты долгов предлагается ввести пакет налогов, поступления от которых пойдут напрямую в казну Евросоюза, минуя национальные правительства. 500 млрд евро предполагается распределять между странами в виде грантов (безвозмездно), 250 млрд – в виде льготных кредитов.

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