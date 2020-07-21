Саммит ЕС приступил к рассмотрению финансового компромисса

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По словам Шарля Мишеля, в настоящее время эти предложения переданы всем делегациям стран ЕС, которым теперь нужно единогласно утвердить их на пленарном заседании саммита, идущего четвертый день.По предложениям Мишеля, все 750 млрд евро для фонда восстановления под названием "ЕС нового поколения" Европейской комиссии необходимо привлечь в качестве кредитов до 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы запланированы на срок до 31 декабря 2058 года.Из этих денег между странами Евросоюза 390 млрд евро могут быть распределены в виде грантов (безвозмездная помощь), 360 млрд евро - в виде льготных кредитов. Проекты для финансирования в рамках этого фонда должны предоставляться правительствами стран ЕС на утверждение Еврокомиссии. Главное условие при освоении средств из этого фонда - минимум 30% от всех предоставленных каждой из стран ЕС субсидий и кредитов должны направляться на "позитивные климатические проекты". То есть проекты, направленные на внедрение зеленых технологий, альтернативной энергетики, энергосбережения - всего, что будет способствовать выполнению задачи Еврокомиссии по строительству к 2050 году в ЕС экономики с нулевыми углеродными выбросами.Средства, предоставляемые в виде грантов, должны быть полностью распределены до 2023 года.Для погашения Евросоюзом кредитов вовремя во всем сообществе уже с 2021 года предложено установить ряд новых налогов. В частности, с 1 января 2021 года ЕС должен ввести налог на непереработанные пластиковые отходы в размере 0,8 евро за 1 кг.Еврокомиссии предстоит в вначале 2021 года создать и предложить налог на импорт товаров из иностранных государств "с более низкими стандартами углеродных выбросов", который намерены принять и ввести в действие с 2023 года. Возможность введения этого налога рассматривается в Брюсселе уже давно и обсуждается как протекционистская мера для защиты европейского рынка от товаров из не входящих в сообщество стран, включая Китай, США, Россию и др.Еврокомиссии также может быть дано поручение разработать перспективные налоговые меры, включая, например, налог на банковские транзакции. Введение этого налога государства ЕС обсуждают еще со времен мирового финансового кризиса 2008 года в качестве средства, помогающего заставить европейский банковский сектор заплатить за многомиллиардную помощь со стороны государств ЕС, благодаря которой в ЕС не случилось цепных банкротств банков. Взамен едва не случился дефолт ряда стран ЕС, в частности, Греции, Италии, Кипра, Испании, Португалии, Ирландии, "надорвавшихся" при спасении своих банков.