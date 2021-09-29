Высота самой большой горы в Европе уменьшилась

Французские геодезисты установили, что высота горы Монблан стала ниже на 1 метр за 3 года. Причиной оказалось таяние снега на вершине. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию France Bleu.
По сентябрьским замерам высота самой высокой горы Западной Европы составила 4807,81 метра против 4808,72 метра в 2017 году (минус 0,91 метра). На отметке в 4792 метра зафиксирована вершина горы – скала и ледяной нарост. Оставшееся место (примерно 16 метров) занимает снежный покров.
Для проведения исследования команда из 27 специалистов поднялась на пик и установила спутниковые антенны.
Теперь климатологи, гляциологи и другие эксперты проанализируют собранные данные, чтобы установить точные причины изменений. Допускается, что сокращение снежного покрова произошло из-за климатических изменений.
Фото: pixabay.com