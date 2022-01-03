Самая эффективная диета после Нового года

И вот вы уже приготовились выслушать наставления из разряда "пейте больше воды, гуляйте, двигайтесь, салаты, овощи, белок и т.д.". И самое главное: вы вроде как все знаете, а вот в поисковике вновь забиваете информацию о диетах. Странно?! Или же нет? Елена Хардина, фитнес-тренер, консультант по питанию, детокс-специалист, поделилась своим мнением по этому вопросу.

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Елена Хардина

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА



А может быть, дело не в празднике, не в Новом годе, не в созвездиях на небосклоне?! А может быть, дело в отношении к себе и своему телу?

И даже из самого прекрасного направления, такого как здоровый образ жизни, которое доставляет только удовольствие и наслаждение, мы нашли способ устроить пытку для своего организма – это диета. И со всеми делиться новыми уловками.

Я такая же была. Мое невежество по отношению к себе и своему телу набирало максимальные обороты. Я разработала для себя даже новую диету – алкогольно-никотиновую. Слышали о такой?!

"Убивая, наказывая себя", тело начинает уменьшаться, болеть рано или поздно. И порой в погоне за идеальным телом забываем о здоровье – как физическом, так и психологическом. А получив результат в виде веса, говорим себе: "Работает!!!"

И вот привет! Диета на гречке, кефире, соленых огурцах… или просто вода на все приемы пищи.

Этим постом я хочу вас обратить к истокам всей информации – это ЗДОРОВЫЙ образ жизни. От слово "здоровье". Это ключевой и принципиальный момент.

И прежде, чем продолжить поиски новых диет, задайте себе вопросы: "Отчего у меня такое НЕздоровое отношение к себе, к своему телу? Почему я не хочу заботиться о своем теле?»

Вот именно с ответов на эти вопросы начинается глубина понимания здорового образа жизни, здорового образа мыслей, здорового отношения к себе…

В этот момент насилие сменится любовью. А знаете, что еще произойдет в этот момент? Вы услышите свои истинные желания! И приобретенное знание о своих привычках рассыплется.

Я искренне желаю начать новый год со здоровых мыслей о себе и своем теле!