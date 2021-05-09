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  2. Самая большая очередь – на СКАТТ. Празднование Дня Победы проходит и на площадке возле Национальной библиотеки

Самая большая очередь – на СКАТТ. Празднование Дня Победы проходит и на площадке возле Национальной библиотеки

На площадке возле Национальной библиотеки развлечение найдется для каждого. Как и в парке Победы, здесь можно посмотреть и потрогать военную технику, послушать любимые песни в живом исполнении, а также отведать солдатской каши. Однако стрелковый тренажер СКАТТ посетителям площадки показался наиболее интересным. Очередь на него, по словам минчан, держится целый день.  

– К 15 часам через нес прошло 100–150 человек. Пострелять можно абсолютно бесплатно. Больше всего такой тренажер нравится детям. Стрельба происходит из положения лежа из макета автомата Калашникова. Но это абсолютно безопасно, ведь патроны не используются. Возле мишени стоит камера и рассчитывает геометрию, а сейсмические датчики фиксируют момент попадания в цель, – пояснил принцип работы тренажера инструктор Владимир Банадысев. 


Виталий Полудо пришел на площадку вместе с мамой и непременно решил оценить возможности тренажера. Мальчик – стрелок опытный, вчера стрелял из пулемета 
максим на "Линии Сталина", сегодня выстрелил в 10-ку. 

– Мне очень нравится, как все организовали военные,  рассказывает мама парня Виктория Комарович. – Для мальчиков тут есть все, можно пострелять, полазить по машинам, все потрогать и поисследовать. Думаю, у ребенка впечатлений много. Вчера, например, после "Линии Сталина" долго рассказывал про служебных собак, бронепоезд и танки. 


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Фото: Алексей МАТЮШ
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