Самая большая очередь – на СКАТТ. Празднование Дня Победы проходит и на площадке возле Национальной библиотеки

, – пояснил принцип работы тренажера инструктор Владимир Банадысев.Виталий Полудо пришел на площадку вместе с мамой и непременно решил оценить возможности тренажера. Мальчик – стрелок опытный, вчера стрелял из пулеметамаксим на "Линии Сталина", сегодня выстрелил в 10-ку.рассказывает мама парня Виктория Комарович.