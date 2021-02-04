Самарское телевидение снимет фильм о народном артисте РСФСР, заслуженном артисте Республики Беларусь Геннадии Проваторове

Закрываю глаза и вижу его в щегольском фраке и узорчатом жилете. Только что отзвучал Равель – «Дафнис и Хлоя». Разноцветные аккорды, как воздушные шары, носятся в воздухе.– думаю я,И точно, в 1962 году, когда 33-летний Геннадий Проваторов был дирижером московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, именно он воскресил на советской сцене прославленную оперу Шостаковича, услышав в ней не сумбур, а великую музыку. Вслед за премьерой была сделана звукозапись, удостоившаяся во Франции «Гран-при за диск» 1966 года.Но Проваторов был уже в Одессе. При его бескомпромиссном характере ему приходилось слишком часто менять оркестры, театры и города.– рассказываетДа-да, все это было! С 1984 года и до самой своей смерти в 2010 году Проваторов почти безвыездно жил и работал в Беларуси. Был главным дирижером в Большом театре. «Война и мир», «Кавалер роз», «Весна священная», «Ромео и Джульетта», «Визит дамы» — это все его, и это все о нем.И конечно же, «Хованщина» – огромный спектакль продолжительностью 210 минут, который Проваторов ставил с режиссером Маргаритой Изворской-Елизарьевой. Премьера состоялась 29 мая 2003 года. И как раз весной 2003 года 23-летний Евгений Хохлов сделался приглашенным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь и смог посещать не только репетиции «Хованщины», но и класс профессора Проваторова в Белорусской академии музыки, откуда, к слову, вышли чуть ли не все белорусские дирижеры среднего поколения.Вопрос доступности белорусских материалов о Проваторове для самарских телевизионщиков решился просто и легко.– немедленно откликнуласьпередал самарцам драгоценное интервью Проваторова о юных годах и выборе профессии.– поведал мне Виктор Кистень.Но главный подарок подготовила самарским журналистам Белтелерадиокомпания.– ответилаНашлись филармонические концерты середины 1990 годов, которые я комментировала для телевидения вместе с Элеонорой Езерской.Готовность делиться архивами вполне понятна, ведь Проваторова нельзя целиком приписать ни к Беларуси, ни к России. Коренной москвич, он оставил огромный след и здесь, и там, и во многих городах земли, включая Пекин и Шанхай, Берлин и Мадрид. Проваторов – символ единого пространства наших культур, которые выросли из культуры советской, и отрицать этот факт может только безумец. Пройдут десятилетия, а мы по-прежнему будем помнить эти знаковые для обоих народов имена, как помним Чайковского, Шостаковича, Прокофьева. Я верю, что классическая музыка и через сто лет будет жить, как будут жить наше единство и дружба.