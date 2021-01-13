В Самаре прошел аномальный снегопад, из-за которого встали улицы, передает телеканал "Россия 24".
Скриншот из видео
Подобного снегопада город не видел полвека. Военные помогают местным жителям вытаскивать машины из снежного плена. Так, например, сообщается, что военнослужащие 91-й бригады управления на бронеавтомобиле "Тигр" пришли на выручку двум девушкам.
Сотни рабочих круглосуточно расчищают улицы и подъездные пути к станциям скорой помощи, медучреждениям, школам и детским садам. За сутки коммунальщики убрали более 12, 5 тысячи тонн снега. Синоптики прогнозируют завтра вторую волну мощного снегопада.
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Самара превратилась в город-сугроб. Такого аномального снегопада населенный пункт не видел полвека
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