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  2. Салфетку со слезами Месси продают на аукционе за миллион долларов

Салфетку со слезами Месси продают на аукционе за миллион долларов

Бумажную салфетку, которой футболист Лионель Месси вытирал слезы, продают за миллион долларов. Об этом сообщает Lenta.ru.


В воскресенье, 8 августа, на стадионе "Камп Ноу" состоялось прощальное выступление форварда сборной Аргентины. Перед началом матча Месси расплакался, а его супруга Антонелла Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку, которой он вытер слезы.

Анонимный продавец опубликовал объявление, в котором рассказал, что на товаре, помимо слез, присутствует еще и носовая слизь футболиста. Использованная салфетка оценивается в миллион долларов. Продавец даже готов отправить ее в любую точку мира.


К слову, это не первый случай, когда настолько личные вещи спортсменов продают за сумасшедшие деньги на аукционе. В 2013 году жевательная резинка бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона с его последнего матча у руля команды была продана на аукционе за 455 тысяч евро. 
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