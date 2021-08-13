Салфетку со слезами Месси продают на аукционе за миллион долларов

В воскресенье, 8 августа, на стадионе "Камп Ноу" состоялось прощальное выступление форварда сборной Аргентины. Перед началом матча Месси расплакался, а его супруга Антонелла Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку, которой он вытер слезы.Анонимный продавец опубликовал объявление, в котором рассказал, что на товаре, помимо слез, присутствует еще и носовая слизь футболиста. Использованная салфетка оценивается в миллион долларов. Продавец даже готов отправить ее в любую точку мира.К слову, это не первый случай, когда настолько личные вещи спортсменов продают за сумасшедшие деньги на аукционе. В 2013 году жевательная резинка бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона с его последнего матча у руля команды была продана на аукционе за 455 тысяч евро.