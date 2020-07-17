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«Сахарные» примут «Ислочь» и «Белшину». В чемпионате Беларуси стартует 18-й тур

Два матча 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу пройдут сегодня вечером в Слуцке и Городее.

«Слуцк», который, кажется, совсем недавно сенсационно возглавлял турнирную таблицу Высшей лиги постепенно опускается все ниже и ниже. «Сахарные» в последний раз побеждали 2 мая, когда одолели на выезде минское «Динамо» (2:1), после чего последовали семь поражений и две ничьи.

Фото: fcisloch.by

В гости к терпящим бедствие любимцам всея Австралии наведается «Ислочь», дела которой также идут не совсем гладко. Парни Виталия Жуковского в прошлом туре получили звонкую оплеуху от обновленных «Смолевичей» (1:3) и выпали из первой восьмерки.

Учитывая, что «волки» изначально ставят перед собой куда более серьезные задачи, чем «Слуцк», именно они выглядят фаворитами на бумаге. Однако не стоит забывать, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат все же решился возобновить спонсорскую помощь местной команде, поэтому игроки наконец-то могут сконцентрироваться только футболе, а как они умеют в него играть, мы видели на старте сезона.

Вторая «сахарная» дружина – «Городея» – примет в родных стенах «Белшину». Обе команды сейчас также не блещут, но если «сахарные» все еще держатся вне зоны вылета, то бобруйчане с последнего места и не поднимались. Правда, в прошлый уик-энд «красно-черные» довольно неожиданно «хлопнули» дома «Торпедо-БелАЗ» (2:1), поэтому недооценивать их хозяевам поля явно не стоит.

Фото: vk.com/gorodeyafc

Расписание 18-го тура:

17 июня (пятница)

18.00. «Слуцк» – «Ислочь».

20.00 «Городея» – «Белшина».

18 июня (суббота)

16.30. «Витебск» – «Смолевичи».

20.30. «Рух» – БАТЭ.

19 июня (воскресенье)

16.45. «Минск» – «Энергетик-БГУ».

18.45. «Неман» – «Шахтер»

20.45. «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск»

Отметим, что встреча «Славии» и брестского «Динамо» перенесена из-за вспышки коронавируса в стане чемпионов.

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 33 очка (17 матчей).

2. БАТЭ – 31 (17).

3. «Неман» – 30 (16).

4. РЦОР-БГУ – 29 (17).

5. «Динамо» (Брест) – 26 (16).

6. «Динамо» (Минск) – 26 (17).

7. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (17).

8. «Рух» – 25 (17).

9. «Ислочь» – 23 (17).

10. «Витебск» – 23 (17).

11. «Славия» – 22 (17).

12. «Слуцк» – 18 (16).

13. «Городея» – 16 (17).

14. «Минск» – 15 (15).

15. «Смолевичи» – 14 (16).

16. «Белшина» – 10 (17).

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