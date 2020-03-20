Сахар оказался причиной преждевременной смерти

Ученые провели опыты на мухах, изучив влияние сахара на их выделительную систему. Выяснилось, что избыток углеводов приводило к накоплению мочевой кислоты, которая является конечным продуктом расщепления пуринов, входящих в состав ДНК. Сама кислота может кристаллизоваться, что вызывает появление камней в выделительной системе. Образования камней можно было избежать с помощью препаратов, которые блокируют выработку мочевой кислоты, а также обильного питья.Но вызванные сахаром нарушения в метаболизме пуринов снижают продолжительность жизни у насекомых. Исследование с участием людей продемонстрировало, что потребление сахара связано с ухудшением функции почек и увеличения уровня пуринов в крови и у человека.Накопление мочевой кислоты приводит к образованию почечных камней у людей, а также подагры — формы воспалительного артрита. Уровни мочевой кислоты также увеличиваются с возрастом, что может предшествовать различным метаболическим заболеваниям, таким как диабет.