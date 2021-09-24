Saint Laurent и Brioni отказались от использования натурального меха

Уточняется, что Saint Laurent и Brioni какое-то время оставались единственными брендами компании Kering, которые применяли в производстве мех животного происхождения. Ранее решение отказаться приняли такие бренды, как Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen.В информации, опубликованной на сайте Kering, указывается, что "ни один из домов [моды] группы не будет использовать мех начиная с осенней коллекции 2022 года".Дома моды уже долгое время подвергаются критике со стороны различных ассоциаций защиты животных, которые выступают против использования натурального меха при производстве одежды, а также против условий разведения пушных животных и способа их забоя. Особо радикальные действия предпринимает ассоциация PETA ("Люди за этичное отношение к животным"): ее представители срывают показы мод, обливают краской манекенщиц, демонстрирующих шубы, разрезают меховые изделия ножницами. В ходе многочисленных манифестаций на улицах Парижа активисты организации неоднократно обливали себя суррогатом крови, изображая замученных и искалеченных животных.