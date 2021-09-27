Саевич: вакцинация – это единственный способ, который позволит остановить четвертую волну COVID-19 и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения

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Медик пояснила, эффективна ли вакцина «Спутник V» против индийского штамма коронавируса.– сказала она и добавила, что на 260 койках всего 15 привитых пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме.Главврач также отметила, что есть немало случаев, когда люди заражаются коронавирусом после получения первой прививки:, – уточнила медик.В эфире было отмечено, что сейчас в нашей стране для вакцинации доступны такие препараты, как «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Vero Cell».На вопрос о том, почему в Беларуси привито всего 13% населения, врач подчеркнула следующее:– сказала она.– заключила медик.