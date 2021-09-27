Саевич: вакцинация – это единственный способ, который позволит остановить четвертую волну COVID-19 и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения

Таким мнением поделилась главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова Наталья Саевич в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Медик пояснила, эффективна ли вакцина «Спутник V» против индийского штамма коронавируса.
– Любая вакцинация способствует тому, что создается определенная прослойка населения, которая не будет болеть либо перенесет заболевание в легкой форме. Следовательно, передача инфекции будет замедляться. Если вакцинация достигнет хотя бы 60%, эта цепочка остановится. По какой-то причине население скептически относится к вакцинации. И если проанализировать, то практически все тяжелые пациенты не вакцинированы, – сказала она и добавила, что на 260 койках всего 15 привитых пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме.
– В течение пяти дней после получения первой дозы иммунная система дает сбой. Поэтому хотелось бы акцентировать внимание на том, что после получения одной прививки не стоит появляться в местах массового скопления людей. Нужно ограничить контакты и соблюдать масочный режим, – уточнила медик.
В эфире было отмечено, что сейчас в нашей стране для вакцинации доступны такие препараты, как «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Vero Cell».
– Однокомпонентный «Спутник Лайт», кстати, будет применяться в том числе для ревакцинации привитых жителей, у которых не сформировался достаточный уровень иммунного ответа, – рассказала главный врач.
На вопрос о том, почему в Беларуси привито всего 13% населения, врач подчеркнула следующее:
– Здесь играет роль способ получения информации. Гораздо лучше связаться с учреждением здравоохранения и выяснить про вакцину, чем читать в интернете. Может быть, поэтому всего 13% привито. Но в системе здравоохранения сейчас вакцинировано более 75% сотрудников. В сфере образования около 60%, – сказала она.
– Вакцинация – это единственный способ, который позволит остановить четвертую волну COVID-19 и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, – заключила медик.