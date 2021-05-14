Ржавчина груши – настоящий бич плодового сада. Диагностировать ее несложно – на пораженном растении появляются образования, именуемые пустулами (или подушечками). Они могут быть разнообразной формы и величины, но при их растрескивании всегда высыпается порошок ржавого цвета. Помимо чисто химического способа борьбы с этим недугом, активно используются и другие, более щадящие, но не менее эффективные.
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Садовод назвал новые способы лечения ржавчины груши
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