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  2. «Сад Памяти» в Могилеве прирос новыми саженцами

«Сад Памяти» в Могилеве прирос новыми саженцами

«Сад Памяти» в могилевском Подниколье пополнился новыми саженцами. Участники проходившего в областном центре круглого стола «Белорусско-российское молодежное сотрудничество: достижения и перспективы» - студенты Белорусско-Российского университета, актив БРСМ, представители СКО «Наследие», смоленского обкома общественного объединения «Российский союз молодежи» и администрации города - высадили здесь около 30 кустов сирени.


Активисты БРСМ напомнили: акция «Сад Памяти» стартовала в Могилеве в мае 2021 года (тогда в ней участвовали сотрудники горисполкома, представители Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Россотрудничества в Республике Беларусь, общественных объединений, а также ветераны и молодежь) и будет продолжаться дальше. Ее цель – собрать сорта сирени, названия которых символичны и для Беларуси, и для России.


В этот раз парк в Подниколье прирос следующими сортами: «Знамя Ленина», «Надежда», «Памяти Вавилова», «Колхозница»…


kislyak@sb.by

Фото БРСМ.

 

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