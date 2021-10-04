«Сад Памяти» в Могилеве прирос новыми саженцами

«Сад Памяти» в могилевском Подниколье пополнился новыми саженцами. Участники проходившего в областном центре круглого стола «Белорусско-российское молодежное сотрудничество: достижения и перспективы» - студенты Белорусско-Российского университета, актив БРСМ, представители СКО «Наследие», смоленского обкома общественного объединения «Российский союз молодежи» и администрации города - высадили здесь около 30 кустов сирени.





Активисты БРСМ напомнили: акция «Сад Памяти» стартовала в Могилеве в мае 2021 года (тогда в ней участвовали сотрудники горисполкома, представители Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Россотрудничества в Республике Беларусь, общественных объединений, а также ветераны и молодежь) и будет продолжаться дальше. Ее цель – собрать сорта сирени, названия которых символичны и для Беларуси, и для России.





В этот раз парк в Подниколье прирос следующими сортами: «Знамя Ленина», «Надежда», «Памяти Вавилова», «Колхозница»…





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Фото БРСМ.