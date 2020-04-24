Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины

Михаил Саакашвили принял предложение президента Украина Владимира Зеленского занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ. Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области заявил перед встречей с членами фракции «Слуги народа», передает ТАСС.

Политик отметил, что украинский лидер поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями, так как в стране сложилась «катастрофическая ситуация в экономике». Ранее Саакашвили также подчеркивал, что в должности вице-премьера намерен заняться укреплением малого и среднего бизнеса.

Кроме того, по словам экс-главы Одесской области, он уже провел содержательную беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а к работе на посту вице-премьера он подходит с большой ответственностью, так как впереди страну ожидает сложный период и в экономическом плане, и в целом во всех сферах.

Весной 2015 года Петр Порошенко, занимавший на тот момент должность президента Украины, предоставил экс-главе Грузии, скрывавшемуся от уголовного преследования на родине, украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в ноябре 2016-го Порошенко отправил в отставку Саакашвили, обвинив в невыполнении обещаний по развитию региона и ухудшении экономических показателей.

Летом 2017-го украинский лидер лишил Саакашвили гражданства и запретил ему въезжать на территорию страны. В прошлом мае Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области гражданство, после чего политик сразу же вернулся в Украину.