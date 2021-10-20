Саакашвили согласился на госпитализацию в Грузии, но продолжит голодать

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, согласился на госпитализацию, передает ТАСС.
Михаил Саакашвили. Архивное фото
О намерении экс-главы грузинского государства сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе. Медик уточнил, что пока нет точной даты перевода политика в учреждение здравоохранения. Возможно, это произойдет в выходные.
«Госпитализация не означает, что президент прекратит голодовку. Ни в коем случае. Он продолжит голодать», – заявил Кипшидзе.
Ранее группа врачей, сформированная при минздраве Грузии, порекомендовала госпитализировать Саакашвили в целях профилактики.
Напомним, что политика арестовали в Грузии 1 октября. После того как Саакашвили покинул Грузию в 2013-м, против него в стране было возбуждено несколько уголовных дел.