Саакашвили согласился на госпитализацию в Грузии, но продолжит голодать

Михаил Саакашвили. Архивное фото

О намерении экс-главы грузинского государства сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе. Медик уточнил, что пока нет точной даты перевода политика в учреждение здравоохранения. Возможно, это произойдет в выходные.– заявил Кипшидзе.Ранее группа врачей, сформированная при минздраве Грузии, порекомендовала госпитализировать Саакашвили в целях профилактики.Напомним, что политика арестовали в Грузии 1 октября. После того как Саакашвили покинул Грузию в 2013-м, против него в стране было возбуждено несколько уголовных дел.