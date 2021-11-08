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Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу

Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, перевели в Глданскую тюремную больницу. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

– Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию, – рассказали в специальной пенитенциарной службе Грузии. 

О необходимости госпитализации политика сообщил консилиум врачей. 
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