Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу

Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, перевели в Глданскую тюремную больницу. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
– Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию, – рассказали в специальной пенитенциарной службе Грузии.
О необходимости госпитализации политика сообщил консилиум врачей.