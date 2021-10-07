Саакашвили отказался прекращать голодовку в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался прекращать голодовку, о чем его ранее хотели попросить в Грузинской православной церкви, пишет ТАСС.
Михаил Саакашвили. Архивное фото
О том, что Саакашвили отказался прекращать голодовку, сообщил секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии протоиерей Микаель Ботковели, навестивший политика в тюрьме.
Ранее патриархия Грузии распространила информацию, что секретарь Патриарха попросит на встрече с Саакашвили от имени Грузинской православной церкви прекратить голодовку.
Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября (подробности читайте здесь), он находится в тюрьме города Рустави. Саакашвили считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-глава государства «настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину». Однако, как сказал глава грузинского правительства, Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.