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Саакашвили отказался прекращать голодовку в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался прекращать голодовку, о чем его ранее хотели попросить в Грузинской православной церкви, пишет ТАСС.

Михаил Саакашвили. Архивное фото

О том, что Саакашвили отказался прекращать голодовку, сообщил секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии протоиерей Микаель Ботковели, навестивший политика в тюрьме.

Ранее патриархия Грузии распространила информацию, что секретарь Патриарха попросит на встрече с Саакашвили от имени Грузинской православной церкви прекратить голодовку.

Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября (подробности читайте здесь), он находится в тюрьме города Рустави. Саакашвили считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-глава государства «настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину». Однако, как сказал глава грузинского правительства, Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. 
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Фото: РЕЙТЕР
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