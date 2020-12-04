Правительство Японии планирует до конца 2020 года создать программу мер, которые помогут остановить продажи чисто бензиновых или дизельных автомобилей к середине 2030-х годов. Об этом стало известно из заявления министра экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, пишет ТАСС.
– Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года, – сказал он.
Министр также сообщил, что данная мера позволит выполнить правительственную задачу о прекращении к 2050 году выбросов в атмосферу углекислого и иных парниковых газов, из-за которых происходит потепление климата.
– Внедрение электромобилей – кардинальный элемент выполнения этого плана, – добавил глава японского экономического ведомства.
Власти Японии планируют к 2030 году уменьшить выбросы парниковых газов на 26% по сравнению с уровнем 2013 года. Однако объемы сокращения могут быть еще более увеличены. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Фото: pixabay.com
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С заботой об экологии: власти Японии разработают план отказа от бензиновых авто до конца 2020 года
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