С заботой о детях не словом, а делом. Белорусский союз женщин вышел во дворы, чтобы благоустроить детские площадки

В минской Малиновке по адресу ул. Чечота, д. 9 с самого утра собралась компания женщин в спортивной одежде. Все они – члены Белорусского союза женщин, а также неравнодушные местные жители. Среди тех, кто обозначил себя символом БСЖ, – директора и руководители организаций, специалисты, экономисты, учителя и врачи. В руках у них – кисточки с краской, саженцы цветов, метла и грабли. Задача – навести порядок на детской площадке.берет кисточку в руки и отправляется красить гимнастический снаряд. После зимы краска на нем немного потускнела. Перед тем как ее обновить, снаряд нужно очистить от загрязнений, отполировать. К Елене Богдан присоединились и другие члены союза. Каждому – своя часть снаряда. Прошу председателя сказать пару слов об акции:Среди тех, кто трудится над посадкой цветов, замечаю и. Она признается, что в свободное время любит работать на земле, помогает родителям на даче. Надежда Лазаревич уверена, что каждый человек – хозяин своей судьбы и любому по силам внести свою лепту в благоустройство двора:, что расположена в этом районе, с особой заботой обустраивает клумбу. Рассказывает, что делает все как для себя. У Ольги есть дача, поэтому технологию посадки саженцев она знает очень хорошо. Уверена, что благоустраивать территорию общими усилиями нужно по всему району:, в каком-то смысле руководит процессом обустройства площадки и раздает указания. Отвлекаю ее на пару слов:На сегодняшнюю уборку у Татьяны Колядко есть четкие планы:Жильцы тоже присоединились к акции.из пятого подъезда дома № 9 по улице Я. Чечота не скрывает эмоций:Татьяна поделилась размышлениями о том, что считает подобные мероприятия очень правильными:Акция Союза женщин продлится еще несколько недель. К ней может присоединиться любой желающий.