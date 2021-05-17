С заботой о детях не словом, а делом. Белорусский союз женщин вышел во дворы, чтобы благоустроить детские площадки

Белорусский союз женщин сегодня дал старт новой акции – “Дарим радость”. Во всех областях и некоторых районных центрах члены союза начали обустраивать детские площадки. В Минске к акции присоединилась также руководитель общественного объединения Елена Богдан вместе с членами правления.
В минской Малиновке по адресу ул. Чечота, д. 9 с самого утра собралась компания женщин в спортивной одежде. Все они – члены Белорусского союза женщин, а также неравнодушные местные жители. Среди тех, кто обозначил себя символом БСЖ, – директора и руководители организаций, специалисты, экономисты, учителя и врачи. В руках у них – кисточки с краской, саженцы цветов, метла и грабли. Задача – навести порядок на детской площадке.
Председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан берет кисточку в руки и отправляется красить гимнастический снаряд. После зимы краска на нем немного потускнела. Перед тем как ее обновить, снаряд нужно очистить от загрязнений, отполировать. К Елене Богдан присоединились и другие члены союза. Каждому – своя часть снаряда. Прошу председателя сказать пару слов об акции:
– Мы здесь, потому что хотим показать, что для того, чтобы навести порядок, нужно только желание и доброе сердце. Приглашаем к акции все общественные организации и всех неравнодушных граждан, которые на деле хотят показать заботу о наших детях.
Среди тех, кто трудится над посадкой цветов, замечаю и Надежду Лазаревич, председателя Объединенной организации предприятий Минпрома ОО "Белорусский союз женщин", генерального директора холдинга “Бобруйскагромаш”. Она признается, что в свободное время любит работать на земле, помогает родителям на даче. Надежда Лазаревич уверена, что каждый человек – хозяин своей судьбы и любому по силам внести свою лепту в благоустройство двора:
– Сегодня наша задача – навести порядок именно здесь. И так же может сделать каждый. Выходите во дворы, давайте наводить порядок вместе.
Ольга Янская, заместитель директора средней школы № 155 Минска, что расположена в этом районе, с особой заботой обустраивает клумбу. Рассказывает, что делает все как для себя. У Ольги есть дача, поэтому технологию посадки саженцев она знает очень хорошо. Уверена, что благоустраивать территорию общими усилиями нужно по всему району:
– К тому же сегодня выдалась чудесная погода. А переключаться от умственного труда к физическому всегда очень полезно.
Татьяна Колядко, глава Администрации Московского района, в каком-то смысле руководит процессом обустройства площадки и раздает указания. Отвлекаю ее на пару слов:
– Это только первая точка, где мы будем наводить порядок в районе. Уже составлен график. Например, в среду отправимся на улицу Белецкого. Считаю, что общественная нагрузка очень полезна. Она сплачивает коллектив. А также приносит добро людям. И дает человеку ощущение того, что он прожил день не зря, а сделал что-то хорошее. Это согревает душу.
На сегодняшнюю уборку у Татьяны Колядко есть четкие планы:
– Все скамейки мы выкрасим разноцветно, чтобы было ярко. Детям это очень нравится. Зонтики над песочниками также вычистим и приведем в порядок. Будут покрашены опоры и гимнастический снаряд. Чтобы все было свежим и красивым.
Жильцы тоже присоединились к акции. Татьяна из пятого подъезда дома № 9 по улице Я. Чечота не скрывает эмоций:
– Это просто чудесно, что у нас сегодня такой десант помощников! Я всегда в меру своих способностей, сил и времени прихожу помогать в уборке нашей площадки. У нас здесь очень много детей. По вечерам в буквальном смысле мячу негде упасть.
Татьяна поделилась размышлениями о том, что считает подобные мероприятия очень правильными:
– Ведь кто, если не мы, сделает нашу жизнь лучше? Одно дело кричать и возмущаться, другое – заниматься реальными делами. Взять в руки метлу, кисточку, грабли. Хочется сказать только спасибо организаторам этой акции, что своим примером показывают, что значит быть, а не казаться.
Акция Союза женщин продлится еще несколько недель. К ней может присоединиться любой желающий.
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С заботой о детях не словом, а делом. Белорусский союз женщин вышел во дворы, чтобы благоустроить детские площадки
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