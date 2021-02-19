Именно этим и занимались осужденные ныне Чульцова и Андреева. Работавшие на зарубежный, откровенно враждебный, подрывающий нашу государственность телеканал «Белсат». Служившие чужим интересам, за чужие деньги.
И немедленно вскрылись их сослуживцы – такие же, но пока не осужденные. Главный редактор интернет-издания «Белорусский партизан» Светлана Калинкина объявила: «Отныне будет одна точка зрения и только она будет правильная, и всех, кто будет с этим не согласен, будут карать, заставлять уехать из страны, сажать и так далее».
Совершенно верно, если понять, что существует только один правильный ответ на вопрос: быть нашей стране или не быть, это раз. А второе: не тех, «кто не согласен», а тех, кто деятельно участвует в попытках ее разрушения. В мятеже. К сожалению, «понять» и «Калинкина» – это вещи из непересекающихся миров.
Главный редактор интернет-портала TUT.BY Марина Золотова обратила внимание: «Сначала журналистов задерживали на несколько часов, потом давали административные аресты за участие в акциях протеста, в ноябре 2020 года дошло и до уголовных дел».
Хорошо, что обратила: во всем мире несмышленышам сначала говорят ласково, потом резко, дальше ругают, а затем бьют по попе. А вот чего так и не поняла уголовница Золотова, так это того, что ее саму, было время, пожалели.
И некоторые мужики голосят, как бабы: «Сёння не сярэднявечча», – причитает главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич. И тут же обещает: «Сёння ёсць у незалежных СМІ выхад з падполля, таму ніхто ў падполлі працаваць не буде, будзем працаваць адкрыта».
Так если корректировщик артиллерийского огня не маскируется, его гораздо проще обнаружить. И изолировать. Так что давайте, отвага и слабоумие – это же ваше кредо! Но Середич даже и в старости продолжает лукавить: не будет он «працаваць адкрыта», утрачен навык, ушло все, что было.
Главный редактор Onliner Николай Козлович плачет просто в голос: «У меня закончились черные квадраты. Да и слова тоже на исходе. А пускаться в брань – нельзя. Что мы вообще можем против марионеток и кукловодов обрушившейся на страну и медиа черноты?»
Ничего, Микола. И словам-то вы толком не научились, и не можете ничего. Ничего вы не можете против народа, который все больше про вас таких понимает. И против народного государства, которое неторопливо и неотвратимо чистит страну. В том числе и от ветоши, которой вы долго прикидывались.А на стоны ваших зарубежных спонсоров, поплечников и даже хозяев белорусы научились не обращать внимания еще с тех пор, когда будущую уголовницу Золотову только задержали, а такие, как вы, уже обрывали телефоны в Вашингтоне и в Брюсселе.
Председатель ассоциации журналистов Андрей Бастунец на удивление говорит чистую правду: «Я не знаю ни одного человека, который бы надеялся, что приговор будет оправдательным». Вот и я не знаю, тезка. И никто не знает. Потому что приговор за откровенную антигосударственную деятельность оправдательным может быть только при оккупации страны.
Это понимает даже польский Анджей Дуда. Который отважно «поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его твердое неприятие». Сам же при этом ни звонить, ни даже писать не стал. Видимо, Соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах сильно пана впечатлило.
И Бастунец с ним в целом согласен, да и не могло быть иначе: «Думаю, что до конца весны ситуация будет только ухудшаться – это касается и журналистики, и гражданского сектора, и оппозиции. А когда маятник пойдет назад?» – даже не осмеливается прогнозировать он.
Тезка: никогда. Потому что это – не маятник.
Это все наше общество, внимательно всмотревшись в ваши светлые лица, оценив по достоинству все вами задуманное и сделанное, решило отложить ненадолго мастерки и мотыги, а взять в руки грабли и метлы. Чтобы сгрести и выкинуть на сметник накопившийся мусор.И даже хорошо, что они так откровенно подают голос за своих же задержанных и осужденных агентов. Министерству информации, уполномоченному народом, будет проще: соучастие налицо. Как и правоохранительным органам.
Заметьте: два года колонии для такого состава преступления – это очень гуманно. Хоть шить ваши девицы научатся, уже польза. Уж простите, накипело.
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