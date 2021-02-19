Ничего, Микола. И словам-то вы толком не научились, и не можете ничего. Ничего вы не можете против народа, который все больше про вас таких понимает. И против народного государства, которое неторопливо и неотвратимо чистит страну. В том числе и от ветоши, которой вы долго прикидывались.

Это все наше общество, внимательно всмотревшись в ваши светлые лица, оценив по достоинству все вами задуманное и сделанное, решило отложить ненадолго мастерки и мотыги, а взять в руки грабли и метлы. Чтобы сгрести и выкинуть на сметник накопившийся мусор.

Есть такая работа: разведчик-корректировщик артиллерийского огня. Опасная работа: нужно выдвинуться на передний край, подготовить позицию, замаскироваться – и по сути, руководить основными силами. Направлять их. Корректировать и указывать цели.Именно этим и занимались осужденные ныне Чульцова и Андреева. Работавшие на зарубежный, откровенно враждебный, подрывающий нашу государственность телеканал «Белсат». Служившие чужим интересам, за чужие деньги.И немедленно вскрылись их сослуживцы – такие же, но пока не осужденные. Главный редактор интернет-издания «Белорусский партизан» Светлана Калинкина объявила:Совершенно верно, если понять, что существует только один правильный ответ на вопрос: быть нашей стране или не быть, это раз. А второе: не тех,а тех, кто деятельно участвует в попытках ее разрушения. В мятеже. К сожалению, «понять» и «Калинкина» – это вещи из непересекающихся миров.Главный редактор интернет-портала TUT.BY Марина Золотова обратила внимание:Хорошо, что обратила: во всем мире несмышленышам сначала говорят ласково, потом резко, дальше ругают, а затем бьют по попе. А вот чего так и не поняла уголовница Золотова, так это того, что ее саму, было время, пожалели.И некоторые мужики голосят, как бабы:– причитает главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич. И тут же обещает:Так если корректировщик артиллерийского огня не маскируется, его гораздо проще обнаружить. И изолировать. Так что давайте, отвага и слабоумие – это же ваше кредо! Но Середич даже и в старости продолжает лукавить: не будет онутрачен навык, ушло все, что было.Главный редактор Onliner Николай Козлович плачет просто в голос:А на стоны ваших зарубежных спонсоров, поплечников и даже хозяев белорусы научились не обращать внимания еще с тех пор, когда будущую уголовницу Золотову только задержали, а такие, как вы, уже обрывали телефоны в Вашингтоне и в Брюсселе.Председатель ассоциации журналистов Андрей Бастунец на удивление говорит чистую правду:Вот и я не знаю, тезка. И никто не знает. Потому что приговор за откровенную антигосударственную деятельность оправдательным может быть только при оккупации страны.Это понимает даже польский Анджей Дуда. Который отважноСам же при этом ни звонить, ни даже писать не стал. Видимо, Соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах сильно пана впечатлило.И Бастунец с ним в целом согласен, да и не могло быть иначе:– даже не осмеливается прогнозировать он.Тезка: никогда. Потому что это – не маятник.И даже хорошо, что они так откровенно подают голос за своих же задержанных и осужденных агентов. Министерству информации, уполномоченному народом, будет проще: соучастие налицо. Как и правоохранительным органам.Заметьте: два года колонии для такого состава преступления – это очень гуманно. Хоть шить ваши девицы научатся, уже польза. Уж простите, накипело.