«С виду очень стильно». Минчане поделились впечатлениями о новой линии метро в Instagram

Светлана ведет блог: путешествует по интересным местам Беларуси, описывает их и знакомит подписчиков с малоизвестными фактами. Свое внимание она сфокусировала на станции "Ковальская Слобода". Девушку привлекло оформление: оно отражает историю деревни Ковали, которая была на этом месте много лет назад.Гостья Ирина также по достоинству оценила новинки. Правда, подчеркнула, что новые станции особенно прекрасны, когда на них нет людей.Валерий напоминает своим подписчикам про обязательный масочный режим.Пользователь с ником exby рассказал об истории самой глубокой станции – "Юбилейной площади".А вот Светлану можно назвать самой внимательной пассажиркой. В посте она призналась, что изучила все четыре новые станции, как музей.У Михаила ожидания не оправдались. Он сообщил подписчикам, что его не впечатлили новые станции.Были в числе гостей и иностранцы!