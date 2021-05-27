С уникальным для Беларуси роботизированным комплексом ознакомились участники выездного заседания Витебского облисполкома в Орше

Указ оказал положительное влияние на развитие Оршанского района и финансово-экономические результаты деятельности субъектов хозяйствования, заявил председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко:На предприятиях АПК для увеличения объемов выпуска валовой продукции и загрузки мощностей в районе проводится масштабная работа по возведению современных роботизированных молочнотоварных комплексов, свинорепродуктора. Возобновлены работы на незавершенных объектах. Перепрофилируют и реконструируют старые животноводческие помещения, в т.ч. с использованием быстровозводимых конструкций. Эти работы осуществляются по согласованию с Главой государства на условиях упрощенного механизма финансирования и приемки в эксплуатацию.Участники заседания ознакомились с ходом ремонта животноводческих помещений фермы «Днепр» филиала «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».Бывшие свинарники реконструировали, построили и новые. Сейчас здесь 21 помещение на 4,5 тыс. нетелей. Объект является племенным ядром для комплектования животными отдельных молочнотоварных ферм и комплексов в Оршанском районе.Средний привес за прошлый год в хозяйстве составил 800 г. Средняя зарплата за четыре месяца 2021 года - 928 рублей.Увидели участники заседания также современнейшую молочнотоварную ферму построенную вблизи деревни Чурилово. Это единственный в республике роботизированный комплекс на 2 тысячи, где будет функционировать 34 робота.На комплексе внедрена умная автоматическая система вентиляции и освещения. Установлены поилки с электроподогревом для зимнего периода, применены и другие современные технологии. Уже в июне начнется комплектация комплекса животными.