С учетом кукурузы Брестчина может получить один из лучших урожаев зерновых за последние 7 лет

Об этом во время чествования лучших хлеборобов в г. п. Логишин Пинского района сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. На областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2021" подведены главные итоги завершившейся страды.





Валовой намолот зерновых и зернобобовых культур, без учета гречихи, проса и кукурузы, составил без малого 1,2 миллиона тонн. В уборке и доработке урожая участвовали около 1400 комбайнов и 408 зерноочистительно-сушильных комплексов. В регионе к началу жатвы обеспечили требуемую готовность всех сельхозмашин, технические центры снабдили необходимыми запчастями.





К сожалению, аномальная жара сказалась на урожае. В результате аграрии недополучили порядка 10 процентов зерновых и зернобобовых культур к объему прошлого года. За счет кукурузы, виды на которую гораздо лучше, чем в минувшем сезоне, есть возможность компенсировать недобор.

На Брестчине три района - Барановичский, Каменецкий и Пружанский - намолотили свыше 100 тысяч тонн зерна. Урожайность более 40 центнеров с гектара получили в Брестском, Каменецком, Жабинковском и Столинском районах. В ОАО "Агро-Кобринское" Кобринского и ОАО "Вознесенский" Жабинковского районов на круг собрали по 68 центнеров зерна, в УП "Рубельский" Столинского - 67 центнеров, в ОАО "Макарово-Агро" Каменецкого - 62 центнера с гектара. Еще в 12 сельхозпредприятиях области урожаность превысила 50 центнеров.









































































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