В период наиболее сложных погодных условий для пешеходов и автолюбителей ГАИ проведет акционное мероприятие совместно с рынком «Новый Лебяжий». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Миноблисполкома.
Фото из архива
Акция будет проводиться на площадке рынка с 22 по 24 декабря.
– В рамках мероприятия сотрудники ГАИ проведут викторину. Самые младшие участники акции смогут примерить форму ДПС детского размера. В такой игровой форме мы хотим напомнить о правилах дорожного движения в преддверии праздников и зимних каникул у школьников, – рассказала инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко.
В период проведения акции «Обозначь себя» организаторы на территории рынка будут бесплатно раздавать фликеры всем покупателям.
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С целью профилактики ДТП Госавтоинспекция проведет акцию «Обозначь себя»
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ