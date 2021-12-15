МВД: с середины августа свыше 1400 украинцев получили белорусское гражданство

После рассмотрения обращений белорусское гражданство получили около 1,6 тыс. иностранцев, из них как минимум 1,4 тыс. –прибывшие из Украины.Органы внутренних дел продолжают выполнять поручения Главы государства о предоставлении гражданства Беларуси иностранцам, которые живут и работают в республике.По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, в настоящее время в ведомстве на рассмотрении свыше 200 заявлений о приеме в белорусское гражданство граждан Украины.– обратил внимание Алексей Бегун.Начальник ДГиМ отметил, что в силу обстоятельств не все иностранцы, пожелавшие приобрести гражданство Беларуси, могут отказаться от гражданства государства гражданской принадлежности, что является безусловным требованием белорусского законодательства.– добавил представитель ДГиМ.В каждом случае органы внутренних дел выносят заключение, готовят материалы и направляют их в МВД.Алексей Бегун также отметил, что сотрудники органов внутренних дел ориентированы максимально содействовать в рассмотрении вопроса о белорусском гражданстве, давать консультации.