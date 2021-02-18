В Гродненском районе получают рекордные урожаи, делают сахар и скучают по туристам

Августовские зарисовкиС отменой виз интерес туристов к Беларуси значительно возрос, заставив местных жителей по‑другому взглянуть на условия их пребывания. Августовский канал — как раз то место, которое находится в «льготной» зоне. Поселок, расположенный в нескольких километрах от канала, — Сопоцкин. Здесь работает заведующая местным музеем Анна Голубцова. К нам она пришла в национальном костюме, так всегда встречает гостей — и своих, и заграничных.
— Соскучились по приезжим, — признается Анна. — Летом мало‑помалу ехали. В основном наши, белорусы. А ведь еще год назад звонили и днем и ночью. Кто экскурсию заказывал, кто ночлег, кто сувениры.
Она может часами рассказывать о достопримечательностях канала и его окрестностей. В самом поселке сохранился костел XVIII века, часовни‑усыпальницы Гурского и Дьяконской, старинные кладбища, в том числе одно из самых старых в Беларуси еврейских. Есть захоронение солдат Первой мировой войны, улица имени Яна Павла II, рядом фортификационные сооружения, доты.
— С прошлого года начал действовать велопрокат и туристы останавливаются у нас, а не просто проезжают транзитом, — рассказывает Анна Чеславовна. — Кстати, поляки очень удивляются, когда начинаешь с ними говорить на их языке. Выясняется, что в целом они имеют очень смутное представление о Беларуси.
Голубцова не только проводит увлекательные экскурсии, но и занимается организацией интересных мероприятий, воспитывающих чувство уважения и гордости за свою малую родину.
— В одной из комнат нашего Дома культуры собраны макеты известных архитектурных памятников Гродно и Гродненского района, — рассказывает Анна Чеславовна. — Экспонаты сделаны из керамики двумя нашими известными мастерами. Когда открыли упрощенный переход «Лесная‑Рудавка», к нам стали прибывать сотни туристов. Благодаря макетам они видят, что можно посетить в областном центре и его окрестностях. Есть в Доме культуры Музей писанки, в нем собрано уже более 1500 яиц. Здесь можно увидеть образцы росписи по дереву, украшения бисером, изделия из соломки. В одном только нашем сельсовете работает 16 мастериц, которые готовы поделиться опытом. Индивидуальный мастер‑класс обойдется всего в два рубля. В позапрошлом году, кстати, в музее побывало более двух тысяч туристов.
428 лет жизниГород-спутник Скидель — негласная столица Гродненского района. На одном из градообразующих предприятий — ОАО «Скидельский сахарный комбинат» — работает 645 человек. Надежда Корзун посвятила комбинату всю жизнь:
— Пришла на предприятие 17-летней в 1957 году, окончив сахзаводскую школу. Каждое утро на десять километров вокруг раздавались призывные гудки заводской ТЭЦ. По ним люди сверяли часы. Не было ни конторы, ни поселка. Потом уже построили четыре барака в чистом поле. Освоение производства шло очень тяжело. Вот на этой фотокарточке запечатлено радостное событие — предприятие получило миллионную тонну сахара. Это было в 1983-м.
Корзун ушла на пенсию в должности главного технолога, отработав на предприятии 44 года, а весной сахарный завод отметит 70-летний юбилей.
— В прошлом году, спустя 19 лет после выхода на пенсию, посетила производственный корпус комбината, — вспоминает Надежда Петровна. — Не могла скрыть радости и гордости! О таких показателях мы только мечтали. Представьте, когда запустили завод, в сезон, который длился всего десять суток, переработали 858 тонн свеклы. Это был первый сахар в Беларуси. Он был плохо очищенным, желтого цвета, но люди ликовали! Теперь перерабатывается до восьми тысяч тонн в сутки. А ведь производство сахара — одна из самых сложных технологий.
Особое место в послужном списке Надежды Корзун занимают две награды — медаль «За освоение целины» и благодарственное письмо Президента Беларуси.
— Кроме меня на предприятии трудились и продолжают трудиться сестры, братья, их мужья и жены, племянники. Общий трудовой стаж всех родственников, работавших и работающих на предприятии, — 428 лет.
— Чай пьете с сахаром?
— Конечно, — удивляется вопросу Надежда Петровна. — Еще и пчеловодством увлекаюсь. Девять лет назад купила у знакомых домик на берегу Котры, решила заняться агроэкотуризмом. Правда, из-за этой пандемии за год приняла только четыре семьи из Украины. Ничего, еще приедут.
Ах, какие «Лялечки»!Агрогородок Обухово в 15 минутах езды от Гродно по трассе М-6. Гурманы его знают по знаменитым колбаскам, путешественники — по аэропорту, а любители искусства сразу вспомнят о «Лялечках» — деревенском ансамбле, который наряду с «Белыми Росами», «Радой» и другими является, по сути, брендом Гродненщины. Лауреат престижных международных и республиканских фестивалей и конкурсов, участвовал в Дельфийских играх, представлял страну на Днях белорусской культуры в Москве, Вильнюсе и Киеве. Сельским танцорам рукоплескали зрители России, Литвы, Польши, Чехии, Турции, Болгарии, Сербии...
На стене кабинета бессменного руководителя «Лялечек» Надежды Урюкиной не хватает места для дипломов, грамот, благодарностей. А сама она поражает неуемной энергией и оптимизмом.
— Сколько ребятишек прошло через школу ансамбля, сосчитать трудно, — говорит Надежда. — И стараемся принять участие в судьбе каждого. Много стало закомплексованных и физически ослабленных ребят. К каждому нужно найти подход, чтобы он поверил в себя. Со стороны многие отмечают дисциплину и взаимовыручку в коллективе. Старшие опекают малышей, помогают им буквально во всем. Важно, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома. Со временем они так сближаются, что дружат потом всю жизнь. В итоге приводят сюда своих детей. Тем еще сложнее: надо стать лучше своих родителей.
Выпускники не раз благодарили Надежду Ивановну за то, что она привила им трудолюбие, чувство уверенности в себе и умение находить правильное решение в трудных жизненных ситуациях.
— Каждый номер — это целый спектакль, — говорит руководитель ансамбля. — Два притопа и три прихлопа — это не про нас. Мини-балет «Дюймовочка», мюзикл «Муха-цокотуха», «Сельские зарисовки», «Медово-яблочный Спас» любимы многими. За годы жизни коллектива было создано более 70 постановок. В основном номера массовые. Правда, в последнее время стали переходить на малые формы. В нашей обуховской школе учится всего 290 ребят, и отбора как такового практически нет. Берем всех. Знакомые хореографы диву даются! С дочерью Татьяной, которая работает рука об руку со мной, разработали специальную программу. Поверьте, это огромный труд…
Родилась Надежда на Гомельщине, в Добруше. После школы поступила в Гродненский колледж искусств. По распределению направили в агрогородок Вертелишки Гродненского района, где она руководила ансамблем песни и танца «Нива». Там же встретила своего будущего мужа-спортсмена. Ему предложили должность тренера в Обухово, пообещали жилье. Так супруги и оказались здесь.
— Танцевальный коллектив был создал в декабре 1977 года, в 1982-м ансамбль танца получил звание образцового, а в 2002-м стал заслуженным любительским коллективом Беларуси. Один из наших первых номеров назывался «Лялечки», и как-то он быстро всем запомнился. Когда попросила ребят предложить варианты названия, они мне хором ответили: «Нас уже давно все лялечками называют. Так что тут думать!»
Не всем же в программистыПрошлым летом впервые за последние пять лет в Гродненской области собрано полтора миллиона тонн зерна в бункерном весе. Наибольший вклад в каравай региона внес Гродненский район. Андрей Росеник из производственного кооператива имени В. И. Кремко во время уборочной‑2020 первым в стране намолотил пять тысяч тонн зерна.
Зимой тракторист‑машинист взял заслуженный отпуск, появилась возможность подремонтировать дом в деревне Бараново и отдаться любимому увлечению — рыбалке.
— Каждый год зимой отдыхаю, по‑другому не получается, — рассказывает механизатор. — Главное мое богатство — три сына. Один уже работает техником‑механиком, второй практику проходит и работает на СТО, младший еще школьник, но тоже увлечен машинами. В общем, все с техникой на «ты».
Механизатор признается: легких уборочных за время его работы не было. Но и оставить комбайн не может: прикипел душой за много лет.
Родился Андрей Генрихович в Щучинском районе. Отец его тоже всю жизнь на комбайне проработал. Еще пацаном бегал к нему в поле. После армии поехал в хозяйство имени В. И. Кремко к брату, который попросил помочь во время уборочной, да так и остался: встретил здесь свою любовь.
— В этом году установил личный рекорд, намолотив 6223 тонны зерна без кукурузы, — не без гордости говорит механизатор. — Хозяйство по итогам на третьем месте в области. У нас все на уборке стараются о-го‑го. Сам начинал работать на «Ниве», потом перешел на «Дон», ну и по нарастающей. А в прошлом году мне доверили новый комбайн импортного производства. Видите эту карточку с надписью «Не меньше 5000 тонн»? Такую планку поставил глава хозяйства.
Работа летом и зимой для механизатора — две большие разницы. Во время посевной и уборочной на счету буквально каждая погожая минута. Даже бункер, который, к слову, заполняется буквально за 15—20 минут, разгружают в движении. Рабочий день начинается около шести часов утра: надо заправиться, подготовить комбайн. Около половины восьмого уже в поле. Если позволяет погода, то работать приходится до 22—23 часов. Заработанные на уборочной деньги сельчанин тратит на семью. На жизнь хватает.
— Работа не из легких, но кому‑то надо пахать и сеять, — философски замечает Андрей Росеник. — Если все пойдут в программисты, есть будет нечего.
Физика и лирика ОдельскаИмя Анатолия Овсейчика, учителя физики, магистра педагогических наук, известно далеко за пределами одельской школы. И не только в связи с успехами его учеников, но и благодаря творческим удачам самого наставника, преданного своему любимому предмету, родной школе и делу, которому посвятил более 40 лет жизни. В прошлом году успешно сдал квалификационный экзамен на присвоение категории «учитель-методист».
Гродненский район, агрогородок Одельск. Учитель физики Анатолий Овсейчик и десятиклассник Даниель Гнетецкий.
— Первый такой в области, — смеется педагог. — Но это еще не все. Четыре года назад оставил свой любимый туризм. Для тех, кто понимает: за плечами 250 походов. Больше такого человека не найдете! Побывал с ребятами в Заполярье, Карелии, Карпатах.
Сельский учитель Анатолий Овсейчик уверен: из любого мальчишки с нормальной успеваемостью можно воспитать гениального изобретателя.
Через «очумелые» руки Анатолия Овсейчика прошли десятки олимпиадников и призеров разных конкурсов. Чего только он с учениками не придумывал: магнитометр с датчиком Холла, солнечные батареи на старых транзисторах, гальванический элемент на основе вареной картошки…
— Знакомьтесь, перед вами высокомотивированный ученик Даниель Гнетецкий с острым умом и неплохими способностями по физике, — указывает педагог на улыбчивого юношу. — С ним переработали аппарат точечной сварки в многофункциональный аппарат, в котором есть зарядное устройство. Такого промышленность не выпускает. Будем представлять его на конкурсах вроде «ТехноИнтеллект» или «Таланты XXI века». Есть и еще задумка.
Даниелю по душе точные науки: химия, физика, математика. Никто не заставляет его сидеть после уроков и заниматься исследовательской работой, параллельно изучая программу старших классов. Парню это нравится.
Анатолий Александрович отмечает, что даже самый способный ученик без помощи учителя не сможет воплотить в жизнь полезное изобретение:
— Моя задача — открыть в самом обычном школьнике тягу к исследованию. Важно, чтобы ему самому стало интересно, а это, поверьте, уже половина дела. Если ребенок чего-то захочет сам, перед ним открывается любая дверь. Моим кумиром остается Томас Эдисон - предприимчивый изобретатель, получивший тысячи патентов в разных странах мира. Он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру и многое другое, что попадало в его руки. Школьником мне очень хотелось когда-нибудь стать похожим на него.
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