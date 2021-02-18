В Гродненском районе получают рекордные урожаи, делают сахар и скучают по туристам

Августовские зарисовки

428 лет жизни

Ах, какие «Лялечки»!

Не всем же в программисты

Физика и лирика Одельска

Гродненский район, агрогородок Одельск. Учитель физики Анатолий Овсейчик

и десятиклассник Даниель Гнетецкий.

С отменой виз интерес туристов к Беларуси значительно возрос, заставив местных жителей по‑другому взглянуть на условия их пребывания. Августовский канал — как раз то место, которое находится в «льготной» зоне. Поселок, расположенный в нескольких километрах от канала, — Сопоцкин. Здесь работает заведующая местным музеем Анна Голубцова. К нам она пришла в национальном костюме, так всегда встречает гостей — и своих, и заграничных.— признается Анна.Она может часами рассказывать о достопримечательностях канала и его окрестностей. В самом поселке сохранился костел XVIII века, часовни‑усыпальницы Гурского и Дьяконской, старинные кладбища, в том числе одно из самых старых в Беларуси еврейских. Есть захоронение солдат Первой мировой войны, улица имени Яна Павла II, рядом фортификационные сооружения, доты.— рассказывает Анна Чеславовна.Голубцова не только проводит увлекательные экскурсии, но и занимается организацией интересных мероприятий, воспитывающих чувство уважения и гордости за свою малую родину.— рассказывает Анна Чеславовна.Город-спутник Скидель — негласная столица Гродненского района. На одном из градообразующих предприятий — ОАО «Скидельский сахарный комбинат» — работает 645 человек. Надежда Корзун посвятила комбинату всю жизнь:Корзун ушла на пенсию в должности главного технолога, отработав на предприятии 44 года, а весной сахарный завод отметит 70-летний юбилей.— вспоминает Надежда Петровна.Особое место в послужном списке Надежды Корзун занимают две награды — медаль «За освоение целины» и благодарственное письмо Президента Беларуси.— удивляется вопросу Надежда Петровна.Агрогородок Обухово в 15 минутах езды от Гродно по трассе М-6. Гурманы его знают по знаменитым колбаскам, путешественники — по аэропорту, а любители искусства сразу вспомнят о «Лялечках» — деревенском ансамбле, который наряду с «Белыми Росами», «Радой» и другими является, по сути, брендом Гродненщины. Лауреат престижных международных и республиканских фестивалей и конкурсов, участвовал в Дельфийских играх, представлял страну на Днях белорусской культуры в Москве, Вильнюсе и Киеве. Сельским танцорам рукоплескали зрители России, Литвы, Польши, Чехии, Турции, Болгарии, Сербии...На стене кабинета бессменного руководителя «Лялечек» Надежды Урюкиной не хватает места для дипломов, грамот, благодарностей. А сама она поражает неуемной энергией и оптимизмом.— говорит Надежда.Выпускники не раз благодарили Надежду Ивановну за то, что она привила им трудолюбие, чувство уверенности в себе и умение находить правильное решение в трудных жизненных ситуациях.говорит руководитель ансамбля.Родилась Надежда на Гомельщине, в Добруше. После школы поступила в Гродненский колледж искусств. По распределению направили в агрогородок Вертелишки Гродненского района, где она руководила ансамблем песни и танца «Нива». Там же встретила своего будущего мужа-спортсмена. Ему предложили должность тренера в Обухово, пообещали жилье. Так супруги и оказались здесь.Прошлым летом впервые за последние пять лет в Гродненской области собрано полтора миллиона тонн зерна в бункерном весе. Наибольший вклад в каравай региона внес Гродненский район. Андрей Росеник из производственного кооператива имени В. И. Кремко во время уборочной‑2020 первым в стране намолотил пять тысяч тонн зерна.Зимой тракторист‑машинист взял заслуженный отпуск, появилась возможность подремонтировать дом в деревне Бараново и отдаться любимому увлечению — рыбалке.— рассказывает механизатор.Механизатор признается: легких уборочных за время его работы не было. Но и оставить комбайн не может: прикипел душой за много лет.Родился Андрей Генрихович в Щучинском районе. Отец его тоже всю жизнь на комбайне проработал. Еще пацаном бегал к нему в поле. После армии поехал в хозяйство имени В. И. Кремко к брату, который попросил помочь во время уборочной, да так и остался: встретил здесь свою любовь.— не без гордости говорит механизатор.Работа летом и зимой для механизатора — две большие разницы. Во время посевной и уборочной на счету буквально каждая погожая минута. Даже бункер, который, к слову, заполняется буквально за 15—20 минут, разгружают в движении. Рабочий день начинается около шести часов утра: надо заправиться, подготовить комбайн. Около половины восьмого уже в поле. Если позволяет погода, то работать приходится до 22—23 часов. Заработанные на уборочной деньги сельчанин тратит на семью. На жизнь хватает.философски замечает Андрей Росеник.Имя Анатолия Овсейчика, учителя физики, магистра педагогических наук, известно далеко за пределами одельской школы. И не только в связи с успехами его учеников, но и благодаря творческим удачам самого наставника, преданного своему любимому предмету, родной школе и делу, которому посвятил более 40 лет жизни. В прошлом году успешно сдал квалификационный экзамен на присвоение категории «учитель-методист».— смеется педагог.Сельский учитель Анатолий Овсейчик уверен: из любого мальчишки с нормальной успеваемостью можно воспитать гениального изобретателя.Через «очумелые» руки Анатолия Овсейчика прошли десятки олимпиадников и призеров разных конкурсов. Чего только он с учениками не придумывал: магнитометр с датчиком Холла, солнечные батареи на старых транзисторах, гальванический элемент на основе вареной картошки…указывает педагог на улыбчивого юношу.Даниелю по душе точные науки: химия, физика, математика. Никто не заставляет его сидеть после уроков и заниматься исследовательской работой, параллельно изучая программу старших классов. Парню это нравится.Анатолий Александрович отмечает, что даже самый способный ученик без помощи учителя не сможет воплотить в жизнь полезное изобретение: