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  2. С появлением тарпанов спрос на экотуризм в заказнике "Налибокский" вырос

С появлением тарпанов спрос на экотуризм в заказнике "Налибокский" вырос

По словам директора республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" Александра Лапицкого, это проявляется и в финансовом выражении.

– Доход  от экотуризма в сравнении с периодом, пока у нас не появились тарпаны (а они у нас третий год), вырос почти втрое. Рост наблюдается ежегодный. Судите сами: если в прошлом году мы заработали на экотуризме 28 тыс.  рублей, то в этом только за 9 месяцев уже 34 тыс.

Кроме того, животные выполняют серьезную экологическую функцию живых косилок.
 
– Урочище Тяково прежде приходилось окашивать и очищать мульчерами. Сейчас мы убедились, что лошади с этой функцией справляются сами.
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