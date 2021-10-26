С появлением тарпанов спрос на экотуризм в заказнике "Налибокский" вырос

По словам директора республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" Александра Лапицкого, это проявляется и в финансовом выражении.



– Доход от экотуризма в сравнении с периодом, пока у нас не появились тарпаны (а они у нас третий год), вырос почти втрое. Рост наблюдается ежегодный. Судите сами: если в прошлом году мы заработали на экотуризме 28 тыс. рублей, то в этом только за 9 месяцев уже 34 тыс.



Кроме того, животные выполняют серьезную экологическую функцию живых косилок.



– Урочище Тяково прежде приходилось окашивать и очищать мульчерами. Сейчас мы убедились, что лошади с этой функцией справляются сами.