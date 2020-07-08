С помощью iPhone можно будет платить по QR-коду

В новой операционке Apple iOS 14, которая должна выйти осенью, обнаружили новые возможности. Apple Pay начнет поддерживать платежи по QR-коду, утверждает 9to5mac.





Изменения касаются приложения Wallet. С помощью добавленных в Apple Pay банковских карт теперь можно будет платить не только через бесконтактные терминалы с NFC, но и с помощью QR-кодов, пишут vesti. Также для оплаты можно будет просканировать камерой iPhone обычный штрих-код.

По словам аналитиков, будет доступна и обратная функция – в приложении можно будет сгенерировать QR-код, который затем просканировать на специальном платежном терминале.

Платежи по QR-кодам получили широкое распространение в Китае, там главные игроки в этой сфере WeChat и Alipay.

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